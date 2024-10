Fabregas: “60 minuti di grande Como, poi è venuto fuori un grande Napoli”

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Como. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Nel primo tempo, forse anche sessanta minuti, abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo iniziato in maniera brillante, in certi momenti della partita dobbiamo comportarci con maggiore attenzione, capire in che momento della partita siamo. È la terza gara consecutiva in cui prendiamo rigore, Sergi Roberto poteva servire Perrone, non l’ha visto. Il Bologna anche cambiò la partita con le sostituzioni, manca un po’ di cattiveria, siamo sulla strada giusta. Lobotka è un giocatore superlativo, ho parlato con lui anche dopo la partita, i giocatori così mi fanno impazzire, posso giocare anche con 11 Lobotka. Il mio piano difensivo era schermare Lobotka, ho piazzato Nico Paz a seguirlo, poi Nico dopo sessanta minuti era un po’ stanco. Credo in questo percorso, nove giocatori in campo su undici sono arrivati quest’estate. Nel Barcellona hanno creduto nelle idee in 20-30 anni e hanno cresciuto calciatori importanti. Costruiamo questa cultura per andare a vincere contro il Parma la prossima settimana. Penso che per 60 minuti ho visto un grande Como contro un buon Napoli, poi per me nell’ultima mezz’ora è venuto fuori un grande Napoli contro un buon Como. Noi non siamo il Barcellona, dobbiamo essere più bravi ad interpretare diverse fasi di gioco. Nico Paz è un giocatore speciale, credo tantissimo in lui. Quando l’anno scorso ha giocato in serie C spagnola, ho visto qualcosa in lui, anche preparato fisicamente. La mia idea era aspettare due-tre mesi prima di fare il titolare ma lui è riuscito a fare la differenza. Ha continuità, voglia, personalità. Nel Napoli ci sono giocatori con un motore che fa la differenza come Neres, stiamo cercando giocatori di questo livello. Con Conte ci siamo fatti i complimenti, abbiamo parlato un po’ tatticamente della partita, mi piace sempre imparare. Il Napoli difende molto bene e alla fine vincerà chi ha la miglior difesa. Lui aspetta il tuo errore per farti male e lo fa molto bene. Al Maradona non ho avuto la fortuna di giocare, mi mancava questo stadio e quello del Borussia Dortmund”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise