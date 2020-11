Federcalcio Polacca, Kozminski: “Zielinski sta soffrendo dei residui del covid, ieri aveva il viso sofferente”

Marek Kozminski, vice presidente Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “La Polonia cercherà di non perdere contro l’Italia in trasferta, e poi si giocherà tutto con l’Olanda. Zielinski può fare ancora meglio. Ha doti calcistiche, tecniche, che gli permettono di fare ancora di più. Sta vivendo un momento particolare. Non è in forma e forse sta soffrendo dei residui del covid. Si vede la sua fisicità, non è delle migliori. Ieri sera è uscito con il viso abbastanza sofferente. Spero che con la sosta natalizia, si rimetta al meglio. La classe c’è, e forse il 2021 potrebbe essere il suo anno. Milik? Spero che la situazione si risolva, perché non va bene per il Napoli, e nemmeno per il giocatore. Non ci sono vincitori o vinti. Spero che entro gennaio le parti trovino una soluzione. Tutti in Polonia ci fidiamo di Arek. È un giocatore importante per noi. Si è visto ieri sera in campo che non è lo stesso giocatore. E’ un giocatore spento, assente”.