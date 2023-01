Filippo Inzaghi da un dispiacere al fratello: “Napoli favorito”

L’ex tecnico di Milan e Benevento, attualmente alla Reggina, Filippo Inzaghi, fratello del tecnico dell’Inter Simone, ha parlato al Corriere della Sera: “Siamo in una situazione simile al lockdown, dopo tanto tempo si torna in campo, c’è da vedere chi ha indovinato la preparazione. Il Napoli per me resta favorito e poi hanno uno Spalletti che fa sempre la differenza. Kvaratskhelia poi è un altro che sta facendo al differenza. Per lo Scudetto però guai a sottovalutare il Milan, che ha un grande allenatore, anche Inter e Juve si riprenderanno. Miglior attaccante italiano? Immobile, ma per il futuro dico Raspadori.”