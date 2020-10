Fiorentina, Callejon: “Napoli nel cuore ma era giusto lasciare. Felice di essere qui”

Sette anni di Napoli per Josè Maria Callejon, che adesso è pronto a cominciare una nuova avventura, sempre in Italia, ma con la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, questo pomeriggio, si è presentato così in conferenza stampa: “Arrivo a Firenze con grande voglia di fare bene. Ho 33 anni, ma mi sento in forma. Sono un calciatore maturo a cui piace molto lavorare ed essere sempre al 100%, sono a completa disposizione di questa società e dell’allenatore. Non ho mai usato questo modulo, però credo che con il lavoro quotidiano non ci saranno problemi a fare il quinto a centrocampo“.

Callejon ha poi parlato del suo addio al Napoli: “In azzurro ho vissuto sette anni fantastici, amo Napoli e l’amerò per sempre. Ero arrivato a un punto dove però avevo capito che serviva prendere una nuova strada. Ci ho pensato tanto, soprattutto durante il lockdown e ho capito che il mio ciclo era terminato. Adesso penso solo alla Fiorentina. E’ molto importante per me essere qui. Ho ricevuto tante offerte ma questa è la società che mi ha voluto maggiormente. Iachini mi ha fatto sentire importante e la mia volontà era quella di restare in Italia. Chiesa? Non solo l’erede di nessuno. La Fiorentina mi ha cercato tempo fa, vengo qui per fare il mio lavoro“.