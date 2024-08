Fiorentina, Palladino: “Amrabat? Fa parte del nostro gruppo

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei playoff di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche di Sofyan Amrabat, accostato al Napoli: “Ho parlato con Sofyan, come con tutti. Mi piace farlo. Ho un grande rapporto di stima e di dialogo con lui, è concentrato sulla Fiorentina ed è a disposizione per domani. Vedremo se partirà dall’inizio, è concentratissimo e fa parte del gruppo della Fiorentina. Se scenderà in campo darà tutto. Biraghi può giocare sia da terzo che da quinto in maniera naturale. Ha lavorato bene. Gli ex terzini per me possono fare questo lavoro, così come Kayode. Vedremo anche altri giocatori adattati, mi piacciono i calciatori duttili”.