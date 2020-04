Fondazione Cannavaro-Ferrara: 14mila euro raggiunti per la maglia di Maradona per beneficenza

Un traguardo importante, sopratutto per quanto riguarda la beneficenza in questo momento di pandemia globale. La Fondazione Cannavaro Ferrara ha avuto molto successo in queste ultime ore per la maglia indossata da Maradona in Italia – Argentina che raggiunge quota 14mila euro, con offerte da tutto il mondo. I proventi andranno ovviamente in beneficenza: un grande successo per l’asta solidale promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara a favore delle famiglie bisognose di Napoli, con offerte provenienti da tutto il mondo.