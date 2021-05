FOTO – Insigne esulta con Albiol: il messaggio all’ex difensore azzurro per la vittoria dell’Europa League

Nel calcio, come nella vita in generale, i legami d’amicizia vanno oltre quelli professionali delle singole persone. Ne è l’esempio il messaggio postato ieri su Instagram dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che si è complimentato col suo ex compagno in azzurro Raúl Albiol per la vittoria dell’Europa League.

Il difensore spagnolo è anche andato a segno nella lunga serie di calci di rigore che ha permesso al suo Villarreal di conquistare il trofeo ai danni del Manchester United ieri allo “Stadion Energa Gdańsk” di Danzica, in Polonia.