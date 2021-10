Insigne su Maradona: “Raggiungerti di cosa? Tu sei irraggiungibile! Sei nei pensieri di tutti noi, Diego”

Come si fa a dimenticare Diego Armando Maradona? La risposta è semplice e forse banale: non si può. Così come non lo si può raggiungere praticando il calcio, lo sport attraverso il quale ha dato al popolo napoletano e non solo tutto e forse più, a costo di togliere qualcosa a se stesso.

Nel giorno, quello odierno, in cui avrebbe festeggiato il suo 61esimo compleanno, sono tantissimi i messaggi che arrivano in sua memoria. Non poteva mancare quello del capitano azzurro Lorenzo Insigne, che Maradona lo porta sulla propria pelle nel vero senso della parola: “Ma raggiungerti di cosa? (Insigne è a un solo gol dal raggiungere El Pibe de Oro nella classifica dei marcatori all-time del Napoli, ndr). Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile… di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi nn è stato così… tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi NAPOLETANI!!! Te compreso…

Buon compleanno Diego“.