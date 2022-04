Frustalupi ad Iamnaples.it: “Un pari in rimonta importante, abbaimo fatto bene nonostante le assenze”

Il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi ha parlato cosi nel post partita della sfida contro il Torino, finita in parità. Ecco le sue dichiarazioni:

“Finalmente un pareggio con rimonta, nelle ultime gare ne abbiamo subiti tanti e stavolta invece l’abbiamo fatta noi. Questo è il calcio, si tratta di un punto che muove la classifica. Nel girone di andata non pareggiavamo mai, ora stiamo pareggiando spesso, la settimana prossima c’è il Lecce e dobbiamo farci trovare pronti. Speriamo di recuperare qualcuno degli assenti oggi. D’Agostino tornante a tutta fascia? Già a Sassuolo lo abbiamo provato, lui ha qualità organiche importanti e penso che ha fatto bene. E’ un giocatore molto affidabile, l’ho sempre fatto giocare perchè ha qualità non solo tecniche ma anche fisiche e mentali. Dà sempre il giusto apporto alla squadra. Spavone trequartista? Visto l’assenza di Ambrosino ho provato questa alternativa, lui è un giocatore importante ma abbiamo vinto anche senza di lui. Quando i ragazzi sono chiamati devono rispondere presente. Non mi piace parlare dei singoli, ma della squadra e tutti sono cresciuti molto. Iaccarino? Sono contento per il suo ritorno, è un ragazzo eccezionale. Spero che nelle ultime gare ci dia l’apporto che ci aspettiamo da lui”.