Garcia a DAZN: “Non abbiamo concesso nulla. 4-3-3? I ragazzi lo conoscono a memoria, ma anche gli avversari…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: “Abbiamo iniziato bene, è la prima volta che abbiamo fatto gol nei primi 15 minuti, poi dopo il primo gol siamo calati un po’, ma non abbiamo concesso niente, siamo ripartiti nel secondo tempo come nel primo tempo, potevamo fare meglio ma anche Ochoa ha fatto bene, sia su Raspadori che su Zielinski, poi c’è stato il palo di Politano, ma poi a forza di attaccare abbiamo fatto il secondo gol che ha chiuso la partita con Elmas, sono contento che abbia segnato lui perchè se lo merita. Raspadori? Da quando sono qua ho visto in lui tanta qualità, ha il senso del gol, ha lo spirito collettivo, ha un tiro destro e sinistro fortissimo, viene incontro, sa giocare con la squadra, è un falso 9, è un trequartista, ha più polivalenza che questi due ruoli. E’ il terzo gol di fila che fa con noi, bravo Raspa! Così continuiamo a fare gol che è nel nostro dna, così è più semplice vincere le partite. Il problema di Raspadori è Osimhen? Sì, e anche il 4-3-3, ma non vediamo l’ora che torni anche lui, così abbiamo una risorsa in più. E’ una riflessione giusta, davanti siamo forti, quando c’era da cambiare modulo di gioco come contro il Milan, entra un centravanti diverso da Raspa come il Cholito e quando Raspa gioca da trequartista dà sostegno alla punta, nel centro della squadra sta meglio, ma sono sicuro che quando torna Victor può aiutarci offensivamente e difensivamente. Conentrazione diversa? E’ vero, così è arrivato il primo gol. Il modulo? Dipende dal momento, dipende dalla rosa che ho a disposizione, dall’avversario, dalla competizione, da tante cose e il 4-3-3 lo recitano a memoria ma anche l’avversario l’ha studiato e si adeguano a questa cosa. Io profetico in conferenza quando mi auguravo un gol nei primi minuti e che la porta fosse inviolata e si è avverato quandi quale è la prossima mia profezia? Vincere mercoledì, è importantissimo, abbiamo fatto il nostro in campionato e ora testa alla partita importantissima di Champions contro i tedeschi e andare avanti per superare il girone”.