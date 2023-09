Garcia: “Ho parlato con Kvara, sa di aver sbagliato ma deve stare sereno”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Mediaset a poche ore dal match di Champions League contro il Braga. L’allenatore azzurro ha raccontato la chiacchierata avuta con Kvaratskhelia dopo l’episodio di sabato scorso contro il Genoa, ed in generale ha analizzato il momento del Napoli. Di seguito le sue parole:

“Io parlo con tutti, anche con lui. Kvara sa di aver sbagliato ma non è un problema, l’importante è che non si innervosisca perchè non fa gol. Gli ho spiegato che deve concentrarsi solo sul giocare bene e pensare di essere decisivo non solo con il gol, che arriverà, ma anche con gli assist.

Voglio più continuità, subito in partita, ripartendo dalle buone cose fatte nel primo tempo con la Lazio e nel secondo col Genoa senza parlare delle prime due vittorie in campionato. La Champions è un altro libro che si apre, sono solo sei le partite, e quindi bisogna iniziare forte. Tre punti sarebbe un ottimo inizio ed è questo il nostro obiettivo”.

Sulla maggiore “cazzimma” di cui il Napoli ha bisogno:

“L’abbiamo avuta a Genova sul 2-0 altrimenti non l’avremmo pareggiata. Abbiamo comunque perso due punti, ma ora dobbiamo pensare alla Champions League. Dovremo essere più efficaci: prendiamo troppo poco la porta. In difesa dobbiamo avere “cazzimma” per tutta la partita e non solo per un tempo”.