Gasperini: “Il Napoli rimane una squadra forte, Antonio inciderà ancora di più”

L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Atalanta. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“È stata una partita quasi perfetta con il Napoli in questo momento che veniva da una striscia straordinaria. È una grande prova, la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione ha dato più autostima, tirar fuori una prestazione del genere in un ambiente così difficile non è facile, la vittoria dell’Europa League ci ha dato consapevolezza. L’Atalanta ha un nucleo molto forte, abbiamo perso Koopmeiners che era un giocatore straordinario per noi ma ne sono arrivati tanti, uno di quelli che si è inserito subito bene è Retegui. Abbiamo recuperato Koussonou che è stato fuori un po’ di tempo. Scudetto? Le partite sono tante, ne mancano ventisette, non so se riusciremo ad avere sempre questo tessuto così forte. Carnesecchi? Le squadre importanti hanno bisogno di un grande portiere, non stiamo subendo tante situazioni pericolose. Globalmente avevamo una difesa colabrodo all’inizio, era molto criticata, si trattava soltanto di inizio stagione, eravamo ancora legati a quella precedente. Davanti siamo rapidi, tecnici, abbiamo diverse soluzioni. Abbiamo il vantaggio di giocare soprattutto con il gruppo che è partito oggi dall’inizio di avere conoscenze perchè stiamo insieme da un paio di anni. De Roon è di una duttilità pazzesca, Ederson ha disputato una grande prestazione, bisogna poi avere condizione, velocità. Ostacolare la costruzione dal basso è un’arma che noi proviamo spesso, abbiamo fatto molto possesso palla nella metà campo loro. È un insieme di cose che ha creato questa prestazione, non solo il pressing alto, siamo arrivati nel momento peggiore loro, quella vittoria ci ha dato slancio e ha segnato la stagione del Napoli. Questa è un’altra squadra, il Napoli ha vari giocatori che due anni fa hanno stravinto lo scudetto, poi si sono aggiunti Lukaku, McTominay, va dato merito al lavoro di Manna e De Laurentiis. È giusto che Antonio faccia il pompiere ma il Napoli rimane una squadra forte ma sarà ancora più forte quando Antonio avrà modo d’incidere un po’ di più con il tempo”

Dal nostro inviato Ciro Troise