Gattuso: “Il Napoli? E’ in ottime mani con Spalletti. Continuerà il mio lavoro ed è già avanti”

In un’intervista ai microfoni del Mattino l’ex allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Ecco le sue parole:

Cosa è successo a Firenze? Basta parlare di questa storia, se n’è parlato già troppo e aggiungere altri particolari sarebbe inutile.

Come ho preso la rinuncia del Tottenham dopo le accuse razziste da parte dei tifosi? La delusione è stata grande. Mi hanno descritto in modo completamente sbagliato, ma la cosa più brutta è che non ha avuto nemmeno la possibilità di difendermi e di spiegare alla gente che quella persona che stavano descrivendo non ero io. Ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto male più di qualsiasi sconfitta o esonero.

Il Napoli come lo vedo? Spalletti, lo conoscete… E’ un grande allenatore. Continuerà il mio lavoro sul 4-2-3-1 ed è già avanti…”