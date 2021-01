Gattuso: “Io non mi dimetto. Qui buttiamo il sangue e lavorerò fin quando posso!”

Non un momento tranquillo, è ciò che sta passando il tecnico azzurro, Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai senza freni o peli sulla lingua. Ecco le sue parole:

“Perchè mi parlate sempre di dimissioni? Io non mi dimetto. Qui buttiamo il sangue! Se mi vengono i cinque minuti vado ad allenare in Kuwait” dice in diretta tv un Rino che non riesce a star fermo, come una trottola si agita con il corpo e muove veloce la lingua.

“Io non devo essere rassicurato da nessuno” dice, chiaro riferimento alla nota diffusa dalla società via social nella serata di vigilia. Una nota che come si può ben vedere non è andata giù al tecnico, andando a confermare la sua posizione in bilico.

“Lavorerò fin quando posso” è la chiosa del tecnico. Una frase che non promette niente di buono ma che non dà nessuna certezza sul suo futuro. Certezze che potranno arrivare solo attraverso i suoi uomini sul campo da gioco e non attraverso parole dettate da un momento di rabbia.