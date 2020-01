Gattuso su Gaetano: “Ha bisogno di crearsi un vissuto, giocando con continuità diventerà importante”

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato così del giovane talento azzurro Gianluca Gaetano, passato in prestito alla Cremonese. Ecco le sue parole:

“Lui sa cosa penso, deve crearsi un vissuto, ha grandi doti tecniche e fisiche, ma deve giocare, solo così può far vedere quanto è bravo. Giocare per 2 minuti non è giocare, non è vero che non lo stimo, ci ho parlato con correttezza, guardandolo negli occhi, se ha continuità diventa importante. Castrovilli? Non facciamo paragoni, è solo l’esempio che bisogna giocare e crearsi un percorso”.