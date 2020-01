Gattuso su Insigne: ”Paga l’essere napoletano, ma deve pensare solo ad allenarsi”

Ecco le parole di Gattuso su Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l’Inter (CLICCA QUI): ”“Ha fatto tanto nella sua carriera, nessuno gli ha regalato nulla. Ma vale per tutti. Quando vedo in settimana che c’è partecipazione, io do il cuore ai miei giocatori e sono disposto a tutto per loro. Io per questi qui do tutto in questo momento, solo io e qualcuno di voi può testimoniarlo. Sta andando oltre, è questa la squadra. Poi Insigne in questo momento è penalizzato da napoletano, è il primo a pagare in questi momenti, ma deve pensare solo ad allenarsi bene per migliorare la condizione”.

loading...