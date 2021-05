Gazzetta – ADL già ha parlato di mercato con Spalletti: possibile la partenza di tre big

Nel mentre si studiano a fondo i documenti contrattuali, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe anche già parlato di mercato con Luciano Spalletti. Secondo La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro pare abbia comunicato al tecnico la possibile cessione di tre big: “Con il presidente, l’ex allenatore dell’Inter ha parlato anche di questioni tecniche, De Laurentiis gli ha comunicato la possibilità che vengano ceduti alcuni titolari come Koulibaly e Fabián Ruiz e non gli ha escluso che possa andare via anche Lorenzo Insigne se non dovesse accettare l’offerta per prolungare il contratto che scadrà a giugno 2022. E insieme hanno fatto un primo punto sui ruoli che andranno rinforzati“.