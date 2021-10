Gazzetta – Avvio super in campionato per Osimhen: il nigeriano tiene il passo di Cavani e Higuain

Avvio impressionante in campionato per Victor Osimhen con la maglia del Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fornito un po’ di dati sull’attaccante nigeriano dopo le prime sette giornate: “Se paragoniamo le prime 8 partite sin qui giocate dal centravanti del Napoli, con i suoi predecessori, scopriamo che Victor regge il paragone con i grandi sudamericani del recente passato come Edinson Cavani e Gonzalo Higuain.

L’uruguaiano per due volte ha fatto la stessa partenza del giovane nigeriano, ma colpisce il fatto che Osimhen metaforicamente è stato più veloce ai blocchi allo sparo dello start, persino il miglior Higuain di sempre: quello che nel 2015-16 che fissò il nuovo record di gol in campionato a 36 centri. In quella annata, nelle prime 8 gare, l’argentino aveva segnato ‘solo’ 6 reti“.