Gazzetta boccia Mariani: “Rigore per lo Spezia dubbio. Il rosso è esagerato.”

La moviola della Gazzetta dello Sport boccia l’arbitraggio di ieri avvenuto in Napoli-Spezia, regalando a Mariani un’insufficienza e quindi un 5.5 in pagella. Per il quotidiano il rigore sembra un pò dubbio, con il centrocampista degli ospiti che va a terra dopo un contatto leggero, ma che sembra esserci. Convince molto meno invece l’espulsione inflitta a Ismajli sulla sulla sbracciata a Petagna. Il secondo giallo è molto severo. La rosea quindi non sembra far riferimento ai due episodi dubbi avvenuti in area di rigore degli ospiti: un tocco di mani non ravvisato dall’arbitro e la trattenuta evidente su Fabain Ruiz sugli sviluppi di un calcio d’angolo.