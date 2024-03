In casa Napoli tiene ancora banco il ruolo di nuovo allenatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport il sogno resta Antonio Conte, profilo difficile per diversi motivi. Visto la situazione in casa Napoli De Laurentiis ha preparato una lista di nomi per la panchina che stuzzicano e in particolare questi sono Italiano, Palladino, Farioli e appunto Pecchia.