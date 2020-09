Gazzetta – Contro il Genoa è il turno di Meret, Gattuso prosegue con l’alternanza di portieri: le ultime

Nella prima di campionato a Parma ha giocato David Ospina mentre oggi contro il Genoa sarà il turno di Alex Meret. Non c’è niente di strano se non che il Napoli continuerà su queste modalità per tutta la stagione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’alternanza dei portieri sarà una strategia che Gattuso porterà avanti per tutta la stagione e sia il colombiano che Meret hanno accettato la cosa, loro malgrado, per evitare di condizionare e turbare il gruppo. Una situazione particolare con il Napoli che è l’unica squadra in serie A che alterna frequentemente i portieri.