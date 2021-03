Gazzetta critica Koulibaly: “Una vera e propria follia dopo aver fallito il 3-0”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione di Kalidou Koulibaly. Nonostante il Benevento arrivi a giocare in superiorità numerica per un quarto d’ora, i giallorossi non riescono ad impensierire minimamente Meret. L’espulsione del senegalese arriva dopo un suo goal mangiato che sarebbe valso per il 3-0, mettendo così i tre punti in cassaforte.

Il difensore azzurro, già ammonito, in un azione di ripiegamento va a compiere un vera e propria follia: un intervento da dietro scomposto su Letizia fuori dall’area di rigore degli ospiti gli vale il secondo giallo. Ciò per fortuna non incide sul match, con gli uomini di Inzaghi incapaci di affondare il colpo nonostante l’espulsione al giocatore azzurro.