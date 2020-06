Gazzetta elogia Gattuso: “Ha riportato empatia, orgoglio e forte identità. La magia può proseguire anche in campionato!”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, ha analizzato la corsa europea delle squadre di Serie A alla ripresa del campionato. La rosea tributa un giusto riconoscimento agli azzurri di Gattuso, già in possesso del pass per i gironi di Europa League dopo aver vinto la Coppa Italia: “Al posto di una squadra ammutinata, di una proprietà livida, di una città delusa, di un Ancelotti cacciato, oggi c’è una cosa sola: il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia battendo la Juve degli 8 scudetti. Città, società, squadra, tutti fusi insieme dalla prodigiosa empatia che ha saputo coltivare Gattuso insieme a una forte identità di gioco che ha riportato compattezza e orgoglio. C’è da credere che la magia proseguirà in campionato. La zona Champions resta distante 9 punti e l’Atalanta ha una partita in meno. Ma di sicuro i 6 punti di vantaggio che ha la Roma sono molto meno rassicuranti di prima. Il calendario non è terribile. Offre un incontro morbido (Spal) prima dell’assalto alle due candidate al quarto posto, Atalanta e Roma, alla 28 e 29 giornata. Di sicuro, per tutti, affrontare il Napoli sarà un’esperienza diversa da prima. Fare gol al bunker di Maksimovic e Koulibaly ora è diventata una sfida ardua.”