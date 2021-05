Gazzetta elogia Kaio Jorge: è il nuovo Neymar. Giuntoli è sulle sue tracce

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul giovante talento brasiliano, Kaio Jorge, molto seguito dal club azzurro in questo finale di stagione. Il giovane attaccante del Santos, ha 19 anni e il suo talento non ha lasciato indifferente Cristiano Giuntoli. E’ un’attaccante rapido ma con le caratteristiche di un centravanti, anche se spesso viene impiegato come esterno, proprio come il numero 10 del Psg e della nazionale verdeoro. Giovane, talentuoso e ben piazzato fisicamente, tutti pregi che rispondo ai parametri richiesti dal club azzurro. Ecco perchè il Napoli è sulle sue tracce, pronto a prelevare le sue prestazioni e a portarlo in Italia.