Gazzetta – Europa League, Napoli con quattro cambi rispetto alla Roma: ancora panchina per Petagna

Il Napoli stasera affronterà l’Az Alkmaar, partita valida per il girone di Europa League. Ci saranno 4 cambi di formazione rispetto alla squadra che è scesa in campo domenica al San Paolo contro la Roma: tra i pali si rivedrà Ospina, conferma ancora una volta per Maksimovic in Europa League al posto di Manolas, Bakayoko e non Demme davanti la difesa e in avanti spazio a Politano al posto di Lozano. Per l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, confermato il 4-2-3-1 come modulo con Zielinski che agirà alle spalle della prima punta che sarà Mertens. Insigne confermato a sinistra.