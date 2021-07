Gazzetta – Euro2020, l’Italia stacca il pass per la finale ma non convince: Insigne bocciato

Dopo aver ottenuto l’accesso alla finale di Euro2020 battendo la Spagna ai calci di rigore, la gazzetta dello Sport ha commentato così la prestazione di Lorenzo Insigne:

“Da subito gli azzurri non riescono a recuperare palla e ad avere quella aggressività che li ha contraddistinti in questo Europeo dalle altre squadre. Quando la recuperano cercano subito la verticalità piuttosto che cercare il solito fraseggio tra le linee. Tante le difficoltà espresse in fase di costruzione, dovuto soprattutto a delle individualità sotto tono come quelle di Verratti, Emerson e Insigne. La catena di sinistra non ha funzionato con il capitano del Napoli che non entra mai in partita, sinonimo di una catena a sinistra completamente spenta e al collasso.”