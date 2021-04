Gazzetta – Gattuso-Fiorentina, presto parlare di accordo: Ringhio concentrato sul finale di stagione in azzurro, obiettivo Champions

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” parla dell’interessamento della Fiorentina per Rino Gattuso, da tempo accostato alla panchina viola per la prossima stagione: “Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare. La squadra è convinta di riuscire nell’inseguimento per trovare la qualificazione ad uno dei posti Champions. Per questo e anche per coerenza personale Gattuso non vuol distrarsi con discorsi sul proprio futuro che affronterà al momento giusto.”