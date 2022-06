Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell’interesse del Valencia di Rino Gattuso per Piotr Zielinski.

Dopo l’interesse del Bayern Monaco, dunque, c’è anche la possibilità di giocare in Spagna per il centrocampista polacco. Zielinski ha una clausola da 100 milioni ma, in un mercato con pochi soldi in circolazione come questo, il Napoli valuta il calciatore 40 milioni di euro.