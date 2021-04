Gazzetta – Il Napoli punta Montero dell’Atletico Madrid: l’agente ha parlato con Giuntoli

Il Napoli mette nel mirino Francisco Montero, difensore ventiduenne del Besiktas ma in prestito dall’Atletico Madrid. Il club azzurro, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha avviato le trattative per lo spagnolo, che ha anche esordito in Champions League con Simeone: “Piace molto, per esempio, Francisco Montero, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid.

È un ragazzo forte fisicamente che Simeone ha fatto già debuttare in Champions League, nel 2018, contro il Borussia Dortmund. Fin qui, col club turco, ha disputato 14 partite in stagione e il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con lo stesso Giuntoli, in questo periodo. Lo spagnolo potrebbe sostituire Nikola Maksimovic, in organico, che a fine stagione andrà via, perché il suo contratto e in scadenza“.