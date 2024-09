Gazzetta – Kvaratskhelia non preoccupa: non è in dubbio per domenica

Notizie SSC Napoli – Il georgiano dovrebbe essere regolarmente in campo nella sfida contro il Cagliari di domenica

Khvicha Kvaratskhelia non preoccupa il Napoli dopo il duro colpo subito martedì contro l’Albania nella partita giocata con la maglia della Georgia. Era stato costretto ad uscire al 75′ perchè la caviglia era molto dolorante, ma rientrato a Castel Volturno si è potuto constatare che si è trattato fortunatamente solo di una botta, rimediabile per domenica.

Il georgiano, infatti, come scrive anche la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro il Cagliari che si disputerà domenica alla Unipol Domus. Kvara è da ieri in Italia, e ovviamente la speranza di Antonio Conte è di averlo a disposizione per l’importante match.

a cura di Tommaso Parrella