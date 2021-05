Gazzetta – La Lazio si inserisce per Zaccagni e insidia il Napoli: le ultime

A gennaio l’approdo di Mattia Zaccagni al Napoli (a fine stagione però) sembrava una trattativa sicura di andare in porto, poi c’è stato il dietrofront. E tutt’ora, il centrocampista del Verona non ha ancora fatto il passo decisivo verso il club azzurro, ecco perché la Lazio pare essersi inserita per sfruttare questo spiraglio: “Gli azzurri sono stati i più concreti a muoversi a gennaio, senza però arrivare a un accordo definitivo col presidente Setti. Così la Lazio potrebbe tornare in corsa e insidiare il Napoli, mentre le altre big del nostro campionato sono in seconda fila.

I mesi che passano rendono Zaccagni sempre più un’occasione, col contratto che scadrà a giugno 2022 e nessun discorso in piedi per il rinnovo col Verona. Questo inverno servivano almeno 15 milioni per convincere Setti, ma la speranza di Napoli e Lazio è quella di spuntare un prezzo migliore“.