Gazzetta – Le probabili di Benevento-Napoli: Petagna dietro a Osimhen. Derby in famiglia per i due Insigne

Archiviata la brutta sconfitta in Europa League contro l’AZ Alkmaar, è tempo per il Napoli di rimettere la concentrazione sul campionato. Domani alle 15:00, gli azzurri scenderanno in campo per il derby campano contro il Benevento.

In vista della sfida, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato l’undici titolare che schiereranno i due compagni di una vita Pippo Inzaghi e Rino Gattuso. Tra le fila dei padroni di casa spazio all’ex di turno Maggio, mentre i partenopei potrebbero optare per un inedito Petagna alle spalle di Osimhen. Attenzione particolare su un altro derby di giornata, in famiglia, fra i due fratelli Insigne, Roberto da un lato e Lorenzo dall’altro.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Petagna, Insigne; Osimhen