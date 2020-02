Gazzetta – Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

Poco più di 24 ore e sarà Napoli-Barcellona. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle formazioni delle due squadre e di come arrivano al match del San Paolo.

NAPOLI – Poche scelte per Gattuso, che ha già in mente l’11 da schierare. Ospina fra i pali, i centrali saranno Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo a destra e verosimilmente Mario Rui a sinistra. Come al solito, dubbi a centrocampo con Allan che dovrebbe ancora andare in panchina come Milik. Trio in mediana composto da Fabian, Demme e Zielinski mentre in attacco ci sarà il tridente dei piccoletti composto da Insigne, Mertens e Callejon.

BARCELLONA – Schieramento a specchio per i blaugrana, che avranno Ter Stegen a porta, a difesa ci sarà il veterano Piquè che completerà il reparto difensivo con Semedo, Lenglet e Firpo. In mediana come sempre Busquets affiancato da De Jong e Arthur. In attacco, ad affiancare Messi e Griezmann ci sarà il giovane Ansu Fati.