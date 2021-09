L’ultimo botto di calciomercato del Napoli è il centrocampista Anguissa. Il giocatore è arrivato dal Fulham in prestito oneroso a 400 mila euro più diritto di riscatto a 15 milioni, un’operazione condivisa da Spalletti che potrà avere finalmente il centrocampista fisico richiesto.

Il giocatore non scenderà di categoria e come riporta la Gazzetta dello Sport potrà giocarsi le sue chance in azzurro e proverà a convincere il club per il riscatto.