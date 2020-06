Gazzetta – Lozano via, Mino Raiola sta cercando una sistemazione

Non basta il gol al Verona per cambiare il destino ormai segnato di Hirving Lozano, il talento messicano che ha deluso le aspettative. Del suo futuro parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Probabilmente, Lozano andrà via, il suo manager, Mino Raiola, si sta attivando in Europa per trovargli una sistemazione e, soprattutto, un club disposto a investire i 50 milioni richiesti da De Laurentiis. Una valutazione, però, che non trova riscontro sul mercato, impoverito dalle conseguenze del Covid-19”.