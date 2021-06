Gazzetta – Mercato, il diktat di De Laurentiis: prima di comprare bisogna vendere

Il messaggio è forte e chiaro: prima di acquistare bisogna vendere. Questo è il diktat rivolto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai suoi uomini di mercato, come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi: “Lo scouting del Napoli ha da tempo individuato diverse figure che potrebbero essere utili da inserire in rosa. Profili diversi, perché devi capire se vuoi scommettere su un giovane, continuando a puntare su Mario Rui, oppure prendere un profilo di giocatore più esperto, che possa essere il titolare.

Ma di fatto il mercato del Napoli ─ come quello della maggior parte dei club ─ è abbastanza bloccato in entrata. Nel senso che il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non comprare se prima non ci saranno delle cessioni. Gli equilibri di un bilancio che comunque chiuderà in rosso ─ visto le notevoli perdite da pandemia ─ incidono e allora si va avanti con sondaggi, approcci, ma le trattative non vengono affondate più di tanto“.