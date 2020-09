Gazzetta – Milik, turbolenze Napoli-Roma e la Juve alza l’asticella: offerti 17 mln per avere subito Dzeko

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il valzer di attaccanti tra Napoli, Roma e Torino sta rallentando. I giallorossi per Milik hanno proposto una modalità diversa (prestito oneroso di 3 mln ed obbligo di riscatto a 15) e l’inserimento in trattativa dei primavera Modugno e Meloni. Nonostante il polacco abbia superato le visite mediche la Roma vuole dunque abbassare i costi dell’operazione. I problemi sorgono anche a Napoli, dove continua il braccio di ferro con ADL, ma pur di concludere il trasferimento, Milik è disposto ad accontentarlo. La Juventus, nel frattempo, è ormai stanca di aspettare l’arrivo del centravanti azzurro nella Capitale. I bianconeri avrebbero infatti alzato l’offerta per Dzeko a 17 mln, in modo tale da convincere la Roma in ogni caso. Nei prossimi giorni dovrebbe concludersi tutto.