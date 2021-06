Gazzetta – Napoli, ADL a colloquio con Giuntoli: si valutano le offerte per Koulibaly

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto al suo ds Cristiano Giuntoli di valutare le offerte per Kalidou Koulibaly. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla rosea sono tante le squadre sulle tracce del difensore azzurro, tra cui anche l’Everton di Ancelotti. Restano in scia però anche le due squadre di Manchester e il Liverpool, con quest’ultima più defilata dopo l’acquisto di Ibrahima Konatè. Per la cessione del senegalese però il patron azzurro non è disposto a sconti, e continua a chiedere 50 milioni di euro.