Gazzetta – Napoli, Bakayoko è affaticato: 1665 minuti giocati. Avrebbe bisogno di riposare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione in casa Napoli e sul suo improvviso calo di forma, evidenziando la precaria condizione fisica come causa principale. Secondo la rosea ciò che preoccupa maggiormente lo staff tecnico, sarebbe la scarsa condizione fisica di alcuni giocatori che con i troppi impegni stanno andando in difficoltà come per esempio Bakayoko e Di Lorenzo. Il primo ha giocato 25 partite collezionando 1665 minuti. Avrebbe bisogno di rifiatare ma il tecnico calabrese da inizio stagione non ha mai avuto valide alternative al centrocampista francese, complici anche i numerosi infortuni.

I troppi impegni pare abbiano colpito la condizione fisica anche di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli in questa stagione è arrivato a quota 28 presenze collezionando 2371′ in campo. Troppi per un ruolo che prevede una costante condizione fisica ma con una rosa di terzini ristretta, con Mario Rui, Hysaj (in scadenza) e un Ghoulam lontano anni luce dal rendimento eccezionale dell’epoca sarriana, ci si deve pur accontentare.