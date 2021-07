Gazzetta – Napoli, continuano gli attestati di stima per Berge: lo Sheffield snobba il prestito

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull’interesse del Napoli per Sander Berge. il centrocampista norvegese è nel mirino del club azzurro ormai da anni. Poi è arrivò lo Sheffield, che mise sul piatto un’offerta da 23 milioni di euro battendo nettamente la concorrenza. Con l’ascesa del club inglese in Championship, il Napoli sa perfettamente che il giocatore gradirebbe la piazza. Il club inglese però non intende discutere di un prestito, ma chissà che tra un mese non possa cambiare idea.