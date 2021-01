Gazzetta – Napoli, in arrivo multa salata per Osimhen: dovrà rinunciare al 50% dello stipendio mensile

Dopo essere emerso il video della festa di Victor Osimhen, adesso il nigeriano si trova in grossi guai con il rischio di pagare una multa salatissima. Il Napoli sembra essere deciso a inviare una lettera di contestazione al giocatore e una raccomandata al Collegio Arbitrale, dove la richiesta sarà quella di imporre una multa severa come il 50% dello stipendio mensile. L’attaccante quindi rischia di dover rinunciare a circa 200 mila euro per la sua bravata. L’intenzione di ADL e della società non è quella di infierire ma di dare un chiaro segnale, e che con una pandemia in corso non c’è da scherzare. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport