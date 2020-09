Gazzetta – Napoli, Meret in prestito alla Roma per sbloccare l’affare Milik-Under

Il Napoli sta valutando ogni fronte possibile per il futuro di Meret. Gattuso non lo considera il titolare, è Ospina, motivo per il quale la società partenopea vorrebbe cederlo. Il club, però, non vuole privarsene a titolo definitivo, ma in prestito secco. In questo modo Meret avrebbe la possibilità di giocare con continuità per poi essere pronto per la maglia azzurra da titolare nella prossima stagione. Qui spunta la pazza idea: darlo in prestito alla Roma. Il club capitolino è alla ricerca di un nuovo portiere, Pau Lopez non ha convinto, e l’inserimento dell’estremo difensore italiano potrebbe finalmente sbloccare la trattativa Milik-Under. Lo riporta la Gazzetta.