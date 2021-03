Gazzetta – Napoli, niente Europei per Meret: una condizione dettata dalle scelte di Gattuso

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alex Meret a fine maggio concluderà la sua stagione senza prendere parte agli Europei. Il portiere del Napoli sa bene che molto probabilmente il suo nome non spiccherà nell’elenco dei convocati di Roberto Mancini per l’Europeo. Donnarumma, Sirigu e Cragno sono avanti nelle gerarchie e difficilmente la situazione cambierà. Secondo la rosea, una condizione dettata soprattuto dalla scelta di Gattuso di alternare i suoi portieri, preferendo in più occasioni il colombiano Ospina per la costruzione del gioco dal basso.