Gazzetta – Napoli, Petagna pronto per la prima da titolare in campionato: Gattuso premia la volontà del ragazzo

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella sfida in programma alle 18:00 di oggi, il Napoli scenderà in campo a Crotone con Andrea Petagna pronto a fare l’esordio in campionato dal primo minuto. La rosea spiega le motivazioni della scelta fatta da Gattuso :

“Che il Napoli abbia qualità non si discute, ma Gattuso chiede ai suoi carattere per vincere partite che possono sembrare facili come quella di oggi. Ecco perchè per la sfida odierna ha deciso di puntare su Andrea Petagna. Giovedì in Olanda, il bomber ha avuto sulla testa la palla che poteva chiudere la partita con l’Az Alkmaar e anche il discorso qualificazione, ma l’ha fallita. Il tecnico azzurro però non si è lasciato condizionare da ciò che in conferenza ha detto: “Andrea è entrato bene in partita, a differenza di altri che ho messo in campo.” Ecco quindi la scelta di oggi di Rino che premia la costanza e l’impegno di un giocatore.”