Gazzetta – Napoli, senza Champions si rischia un danno da 127 milioni di euro

Non è più un mistero, oramai, che il Napoli non può mancare l’appuntamento con la prossima edizione della Champions League. Il piazzamento nella massima competizione europea per club è di cruciale importanza per le casse del club azzurro, che, in caso contrario, si vedrebbe costretto a un ridimensionamento. Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport prende in mano carta e penna e fa due calcoli, svelando che il sodalizio di De Laurentiis può incorrere in un danno economico a dir poco ingente.

Il rischio è elevatissimo, stare fuori dall’Europa che conta comporterebbe un danno di una cinquantina di milioni, tra premi e contratti commerciali. Conseguentemente, ci sarebbe una reazione a catena che coinvolgerebbe anche la valutazione della rosa. Confrontando il valore iniziale dei giocatori più importanti con il presunto attuale, infatti, potrebbe esserci una differenza di 127 milioni di euro in meno.