Gazzetta – Napoli, stagione super per Lozano: messicano corteggiato dalle big di Premier League

In questo avvio altalenante di stagione da parte del Napoli l’unica certezza per Gattuso, che ha dato continuità alle sue prestazioni, è Hirving Lozano. Il tecnico calabrese continua a gustarsi il messicano, che in assenza di Mertens e Osimhen contro il Cagliari guiderà l’attacco del Napoli dal primo minuto. In questo inizio di stagione il giocatore oltre ad essere fondamentale in fase realizzativa, da equilibrio alla squadra anche in fase di non possesso. Adesso l’ala destra del Napoli ha attirato su di sè l’interesse delle big di Premier League, ma per chi volesse acquisire le sue prestazioni, dovrebbe offrire una cifra superiore ai 42 milioni con cui De Laurentiis lo ha prelevato dal Psv. Lo riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.