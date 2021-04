Gazzetta – Napoli sulle tracce di giovani talenti: pronta l’offerta per De Ketelaere. Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul nuovo obiettivo del Napoli per il centrocampo. Si tratta del giovane talento classe 2001 in forza al Club Bruges, Charles De Ketelaere. Il giovane belga ,a soli venti anni, ha confezionato già 40 presenze con la sua squadra condite da ben 4 goal e sei assist. Numeri importanti per un giocatore così giovane, che inoltre alla sua età è già stabilmente nel giro della nazionale belga. Con il contratto in scadenza nel 2023, il Napoli ha già pronta un’offerta da 10 milioni per portarlo alle falde del Vesuvio.