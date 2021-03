Gazzetta – Non solo Cavani: col Bologna Insigne ha infranto un altro record

Ancora una volta, il Napoli ricorre alla potenza trascinatrice di Insigne per portare a casa il risultato. Il capitano azzurro, con la doppietta al Bologna, ha raggiunto e superato Cavani nella classifica marcatori del club in Serie A, ma ha infranto anche un altro record nella massima competizione italiana di calcio come si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi: “Applausi comunque a un bel Bologna, che alla fine però concretizza poco e concede troppi spazi. Al di là dei moduli a specchio, l’atteggiamento di entrambe le squadre è aggressivo e il ritmo alto e piacevole.

Il Napoli trova subito lo sfondamento centrale con Fabian che, dopo aver fatto un ottimo slalom, davanti a Skorupski perde l’attimo. Poco dopo sempre dai piedi dello spagnolo parte l’azione del gol: palla in verticale per Zielinski che di tacco smarca al limite dell’area Insigne, il destro è chirurgico, col capitano che migliora il suo record: per l’ottava volta sblocca il risultato. Nessuno in A fa meglio“.