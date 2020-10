Gazzetta – Probabili formazioni Napoli-Atalanta: 4-2-3-1 per Gattuso. Sorpresa Ilicic, out Zapata

Alle 15:00 riparte il campionato del Napoli, che ospiterà l’Atalanta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone le ultime di formazione in vista del big-match del San Paolo.

Tra le fila azzurre la new entry Bakayoko scalda i motori per scendere in campo dal 1′ nel 4-2-3-1 pensato da Gattuso. Hysaj in pole su Mario Rui per il ruolo di terzino sinistro, così come Ospina su Meret per quello di portiere. Ma la novità maggiore riguarda gli orobici: Gasperini è pronto a rigettare subito nella mischia il ristabilito Ilicic, a discapito dell’ex di giornata Duvan Zapata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All.: Gennaro Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Lammers. All.: Gian Piero Gasperini