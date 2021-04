Gazzetta – Rinnovo Insigne, ancora nessuna trattativa in corso: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione riguardante il rinnovo di Insigne in casa Napoli. Secondo la rosea al momento pare non ci sia alcune trattativa, con il club azzurro impegnato a capire come mettere in ordine i conti trovando un modo per tagliare il tetto stipendi. Il capitano azzurro invece ha capito che non è il momento di forzare la mano e di rimanere concentrato sulle sei sfide che rimangono per agguantare la zona Champions. A fine stagione ADL e il suo agente, Vincenzo Pisacane, siederanno al tavolino e discuteranno del rinnovo di Lorenzo. Un prolungamento che potrebbe portare Lorenzo a terminare la sua carriera nella sua città, come da lui espresso più volte.